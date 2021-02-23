Sivasspor’da, Çaykur Rizespor mesaisi başladı



- DG Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşusuyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkamayan Olarenwaju Kayode ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.



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