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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Sivasspor’da, Çaykur Rizespor mesaisi başladı

Sivasspor’da, Çaykur Rizespor mesaisi başladı

-Sivasspor antrenman detay

- SİVAS

Dolar Rektör 


- DG Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşusuyla başladı.
Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkamayan Olarenwaju Kayode ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Rizespor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
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