Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Sivasspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Antrenmandan görüntüler

- SİVAS

Dolar Forma Rektör 


- DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına start verdi. Süper Lig’in 35. hafta maçında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden salı günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement