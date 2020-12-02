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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Villarreal kafilesi Sivas'a geldi

SİVAS - Villarreal kafilesi Sivas'a geldi

- Kafilenin Sivas 'a gelişiVillarreal kafilesi Sivas 'a geldiSİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın Demir Grup Sivas spor ile karşılaşacak İspanyol temsilcisi Villarreal, Sivas 'a geldi.Futbolcular, teknik heyet ve yönetimden oluşan kafileyi taşıyan uçak, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.Kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.Villarreal takımı, saat 19.15'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.Demir Grup Sivas spor ile Villarreal, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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