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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Villarreal, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - Villarreal, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı

- Villarreal antrenmanından görüntüSİVAS (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Demir Grup Sivas spor ile karşılaşacak Villarreal, Yeni 4 Eylül Stadında yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.Teknik Direktör Unai Emery yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.Villarrealli futbolcular, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivas spor müsabakasının taktiğini çalıştı.İspanya ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.
Sivas spor ile Villarreal UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Duje Strukan düdük çalacak.

İspanya Rektör Spor Müsabakası 

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