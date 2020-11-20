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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Sivassporlu futbolculardan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

SİVAS - Sivassporlu futbolculardan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı

SİVAS - Sivas sporlu futbolculardan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı - Sivas spor'un hazırladığı kutlama videosu Sivas sporlu futbolculardan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas sporlu futbolcular, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çekilen videoda, teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcuların kutlama mesajına yer verildi.
Hazırlanan video, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında "Çocukları iyi birer insan yapmanın en iyi yolu, onları mutlu etmektir." başlığıyla yayınlandı.

Sosyal Medya Teknik Direktör Rektör 

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