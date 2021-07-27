SİVAS - Sivasspor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Demir Grup Sivas spor antrenmanından görüntüler Sivas spor, Petrocub maçının hazırlıklarını sürdürdüSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından kırmızı - beyazlı ekip, antrenmanın son bölümde ise yarım saha çift kale maç oynadı ve şut çalıştı. Sivas spor, yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarını tamamlayacak.Demir Grup Sivas spor ile Petrocub, 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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