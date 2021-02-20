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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
SİVAS - Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

- Sivas spor'un antrenmanı - Futbolculardan detaylar Sivas spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Sivas spor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.
Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.Kırmızı - beyazlı ekip, idmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Demir Grup Sivas spor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Teknik Direktör Rektör 

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