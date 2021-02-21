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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
SİVAS - Sivasspor- Kayserispor maçının ardından - Dan Petrescu

SİVAS - Sivasspor- Kayserispor maçının ardından - Dan Petrescu

- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu'nun açıklamaları Sivas spor - Kayserispor maçının ardından - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu: - "Rakip yarı alanda gerektiği kadar fırsat bulamadık. Ardından Sivas spor ikinci golü buldu ve maçı bitirdi, üzgünüz"SİVAS (AA) - Süper Lig'in 26. hafta maçında Demir Grup Sivas spor'a 2 - 0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, üzgün olduklarını söyledi.

Petrescu, maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi ve önde basarak başladıklarını belirtti.
Ancak erken gol yediklerini dile getiren Petrescu, " Sivas spor ilk atağında golü buldu. Ardından moral ve organizasyon anlamında düşüşe geçtik." dedi.
Petrescu, karşılaşmanın ikinci yarısında durumu toparlamaya çalıştıklarını ancak bunda da başarılı olamadıklarını ifade ederek, "Rakip yarı alanda gerektiği kadar fırsat bulamadık. Ardından Sivas spor ikinci golü buldu ve maçı bitirdi, üzgünüz." diye konuştu.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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