Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
SİVAS - Sivasspor, Karabağ maçı için İstanbul'a gitti

SİVAS - Sivasspor, Karabağ maçı için İstanbul'a gitti

- Sivas spor takımının spor tesisinden ayrılıp havalimanına gitmesi - Otobüsle havalimanına gidilmesi - Futbolcuların İstanbul'a gideceği uçak - Oyuncuların uçaktan inişi Sivas spor, Karabağ maçı için İstanbul'a gittiSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.Kırmızı - beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ve golcü oyuncu Arouna Kone, saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivas spor, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.İki ekip arasındaki ilk maçı Sivas spor, sahasında 2 - 0 kazanmıştı.Karabağ ile Demir Grup Sivas spor, yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı ve Gol Rektör 

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement