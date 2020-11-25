SİVAS - Sivasspor, Karabağ maçı için İstanbul'a gitti
- Sivas spor takımının spor tesisinden ayrılıp havalimanına gitmesi - Otobüsle havalimanına gidilmesi - Futbolcuların İstanbul'a gideceği uçak - Oyuncuların uçaktan inişi Sivas spor, Karabağ maçı için İstanbul'a gittiSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 4. haftasında yarın Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'a gitti.Kırmızı - beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay ve golcü oyuncu Arouna Kone, saat 16.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Sivas spor, saat 17.00'de yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.İki ekip arasındaki ilk maçı Sivas spor, sahasında 2 - 0 kazanmıştı.Karabağ ile Demir Grup Sivas spor, yarın saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak.
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