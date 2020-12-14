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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
SİVAS - Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz

SİVAS - Maçın ardından - Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz

- Demir Grup Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarıSİVAS (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Frapor TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bizim için önemli bir karşılaşmaydı gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte kimse merak etmesin." dedi.
Otyakmaz, stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamadıklarını anımsatarak, bunun ardından lige odaklandıklarını söyledi.

Fraport TAV Antalyaspor maçının kendileri açısından lige başlama maçı olduğunu belirten Otyakmaz, "Yine eksiklerimiz var biliyorsunuz, takımımızın yarısından fazlası 3 - 4 günde bir maç oynuyor. Diğer kısmının da çok fazla maç eksiği var." diye konuştu.
Kadrodaki eksikliklerin takımın dengesini bozduğunu dile getiren Otyakmaz, şunları kaydetti:"Ama bugün maçı istedik, fakat sonuç alamadık. İyi başlamamız gereken karşılaşmayı da iyi değerlendiremedik. Ama bu takım toparladıkça, Kovid - 19'lu oyuncuların geri dönüşüyle birlikte birkaç kez tam takım antrenman yaptığında çok iyi puanlar alacağını görüyoruz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı, gerçekten üzgünüz. Takımımız bunu toparlayacak güçte kimse merak etmesin."

Gesi Basın Mensupları 

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