SİVAS - Demir Grup Sivasspor'da, Karabağ maçı hazırlıkları
- Oyuncuların sahada antrenman yapmasıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında 26 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda top kapma, pas ve pres çalıştı.Fatih Karagümrük maçında forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.Demir Grup Sivas spor ile Karabağ, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 3 puanı bulunan Demir Grup Sivas spor 3'üncü sırada yer alırken, Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.
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