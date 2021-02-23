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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

- Demir Grup Sivas spor'un antermanı - Futbolcuların ısınma hareketleri yapması - Futbolcuların antrenmanıDemir Grup Sivas spor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşusuyla start aldı.İki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı - beyazlı ekip, son bölümde yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Sakatlığı geçen Olarenwaju Kayode de takımla birlikte çalışmalara başladı.
Sivas spor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Teknik Direktör Rektör 

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