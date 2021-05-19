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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak'ta sporcular 19 Mayısı rafting yaparak kutladı

Şırnak'ta sporcular 19 Mayısı rafting yaparak kutladı

sporcular

-bayrak ve pankartlar
-genel ve detaylar
-Röportajlar
-Habur Çayı

- ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını, Habur Çayı'nda rafting yaparak kutladı. Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerindeki Başaran köyünde Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Habur Çayı'nda rafting yaparak kutladı. Sporcular, buz gibi kar sularında rafting yaparak Türkçe ve Kütçe pankartlarla günlerini kutladı. Sporculardan Bahar Gükçe, salgın nedeniyle uzun bir süredir rafting yapamadıklarını söyledi.

Gükçe, "Günlerdir bu anı bekliyorduk. Çok şükür bugün rafting yapıp doyasıya eğlendik. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atamızı rahmetle anıyoruz" dedi.
Mehmet Gükçe ise Kato Dağı eteklerinde rafting yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gükçe, "Şehitler çeşmesinden köyün çıkışına kadar olan 5 kilometrelik bir parkurda rafting yaptık. Kato rafting ailesi olarak bütün sporcularımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

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