ŞIRNAK - Kasapoğlu: 'Hep birlikte iyiliği çoğaltacağız, kardeşliği güçlendireceğiz'
ŞIRNAK - Kasapoğlu: "Hep birlikte iyiliği çoğaltacağız, kardeşliği güçlendireceğiz" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alana gelişi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun alandakileri selamlaması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda konuştu. (1)
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