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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ŞIRNAK - Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı

ŞIRNAK - Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi - Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi - Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler - Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi - Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi - Fotoğraf çekimiŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı.

Çekim Halk Oyunları 

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