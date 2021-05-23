ŞIRNAK - Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun halk oyunları gösterisini izlemesi - Hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimi - Turnuvadaki müsabakalardan görüntüler - Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun turnuvaları izlemesi - Müsabakada dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesi - Fotoğraf çekimiŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'na katıldı.
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