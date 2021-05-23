ŞIRNAK - Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izledi
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi - Bakan Kasapoğlu'nun alandaki gençlerle konuşması - Halk oyunları gösterisi - Hatıra fotoğraf çekimi - Bakan Kasapoğlu'nun müsabakaları izlemesi - Dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi - Bakan Kasapoğlu'nun şal şapik atölyesini gezmesiGençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şırnak 'ta düzenlenen Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izlediŞIRNAK - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın finalini izledi.
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