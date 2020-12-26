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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Seyircisiz maçta olay çıktı polis biber gazı ile müdahale etti

Seyircisiz maçta olay çıktı polis biber gazı ile müdahale etti

Maçın ardından polis ve sporcuların yaşadığı tartışma

- TEKİRDAĞ

Biber Gazı Ekince Lens Polis Polis Ekipleri 


- Türkiye Basketbol 2. Ligi C Grubu’nda Çorlu Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi takımları arasında oynanan ve pandemi tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçın sonunda olaylar çıktı. Polis olayları biber gazı sıkarak yatıştırdı. Çorlu ve Mersin temsilcileri arasında Çorlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 32 - 13 ilk yarıyı 46 - 33 önde tamamlayan ev sahibi ekip bir ara skor 54 - 54 eşitlense de final periyodunu 26 - 18 karşılaşmayı da 80 - 71 kazandı. Maçın son bölümünde maçı yenik sürdüren konuk ekip sporcuları ile protokol tribününde maçı izleyenler arasında gerginlik yaşandı. Sporcuların tribünde yöneldiği maçın gergin geçen son bölümlerinde tribünden maçı takip eden az sayıdaki kişi polis tarafından dışarı çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcularından bazıları maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giderken, tribünlerden atılan bir su şişesi sporculardan birine isabet edince konuk takım sporcuları bu kez tribünlere yönelerek kendilerine küfür edildiğini de öne sürüp tribüne çıkmak istedi. Devreye giren polis ekipleri tarafları ve sporcuları sakinleştirmekte güçlük çekince takviye ekipler çağırarak olayların büyümesini biber gazı kullanarak önledi. Maçın sonunda salondan çıkan konuk takım oyuncuları polisin kendilerine biber gazı sıktığını öne sürerek polis ekipleri ile tartışmayı sürdürdü. Polisin doğrudan kendisine biber gazı sıktığını iddia eden Mersin Büyükşehir Belediyesi sporcusu Barboros Bozkurt olay anına ilişkin görüntüleri göstererek duruma tepkisini dile getirdi. Polis ekipleri ile bir süre daha konuşan konuk takım kafilesi yine polis ekiplerinin kontrolünde salondan ve ilçeden ayrıldı. Bu skorla Çorlu temsilcisi ligde oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken konuk Mersin temsilcisi 4. maçında 2. yenilgisini almış oldu.
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