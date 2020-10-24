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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şenol Demir: 'Aldığımız 1 puan çok önemli'

Şenol Demir: 'Aldığımız 1 puan çok önemli'

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Şenol Demir'in açıklamaları

- Şenol Demir: "Aldığımız 1 puan çok önemli" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Şenol Demir, Altınordu karşısında aldıkları 1 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Şenol Demir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Demir, korona virüs salgınından dolayı sezon başından bu yana çok iyi idman yapamadıklarını aktararak, “Altınordu diri bir takım. Bizim en büyük sıkıntımız sezon başından beri korona virüsten dolayı idman yapamamamızdı. Aldığımız 1 puan çok önemliydi. Galip gelebilirdik. Altınordu gibi bir takıma karşı daha diri oynadık. Tüm futbolcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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