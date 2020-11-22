Semih Tokatlı: 'Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık'



- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, deplasmanda Antalyaspor’a karşı aldıkları 2-0’lık galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık" dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, güzel bir galibiyet aldıklarını ve tüm futbolcuları galibiyetten dolayı kutladığını söyledi.



Maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Tokatlı, "Maçın başından itibaren inisiyatifi kendi elimize aldık. Futbolumuzu pas oyunuyla rakibe kabul ettirmeye devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Galibiyet serimizi sürdüreceğiz. Ayaklarımız yere basıyor. Verdiğimiz liderliği geri almak istiyorduk, aldık. Mutluyuz" diye konuştu.

Oyuna sonradan giren futbolcuların sergilediği performanstan oldukça mutlu olduklarını da sözlerine ekleyen Tokatlı, galibiyeti yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören asbaşkanları Dilaver Çekiç ve taraftarlara armağan ettiğini söyledi.







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