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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Semih Tokatlı: “Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi”

Semih Tokatlı: “Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi”

-Tokatlı'nın konuşması

- KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Allah 


- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, “Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi” dedi.
Aytemiz Alanyaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, “İki gün üst üste maç oynayarak geldik. Rotasyonlu bir kadroyu tercih ettik. Oynanan oyundan ve verilen mücadeleden , oyuncularımızın ne kadar hazır olduğunu görmekten mutluyuz. Alanyaspor içerde veya dışarda kendi oyununu oynayan, oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyun yapısıyla oynuyoruz. Hiç beklemediğimiz anda kendi yaptığımız hatadan dolayı yediğimiz bir golden sonra yapılan değişiklikler, gösterilen reaksiyon, bulunan gol ve ardından kaçan galibiyet bizleri üzse de deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi. Yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir çıkış demektir. İnşallah önümüzdeki maçlarda göstereceğiz” diye konuştu.

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