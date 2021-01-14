Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Semih Tokatlı: 'Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz'

- Semih Tokatlı: 'Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'nın açıklamaları

- Semih Tokatlı: "Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz" ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Yansıma Allah Çeyrek Final 


- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "İyi bir mücadele, iyi bir oyun oldu. Hafta sonundaki maçta da başarılar diliyorum. Bugün bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Her zamanki oyunumuzu yine sahaya yansıttık. Bu sefer attığımız gollerle de bunu taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır. Son 8’e kaldığımız için sevinçliyiz. Geçen sene final oynadık. Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı, isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Doğanın Desenleri: AğaçlarDoğanın Desenleri: Ağaçlar
Doğanın Desenleri: Deniz YıldızlarıDoğanın Desenleri: Deniz Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı