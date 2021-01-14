- Semih Tokatlı: 'Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz'



- Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "İyi bir mücadele, iyi bir oyun oldu. Hafta sonundaki maçta da başarılar diliyorum. Bugün bizim açımızdan iyi bir oyun oldu. Her zamanki oyunumuzu yine sahaya yansıttık. Bu sefer attığımız gollerle de bunu taçlandırdık. Ligde de inşallah bunun yansımaları olacaktır. Son 8’e kaldığımız için sevinçliyiz. Geçen sene final oynadık. Bu sene yine final oynayıp bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı, isteklerinden, arzularından dolayı kutluyoruz" diye konuştu.





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