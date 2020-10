Semih Kaya: 'Beşiktaş karşısında puan alacağımıza inanıyorum'

Yok Artık Hakkında

Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" her cumartesi saat 12.15’de Beyaz Tv’de...

- Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperlerinden Semih Kaya, Yeni Malatatyaspor’da olduğu için mutlu olduğunu ifade ederek hedeflerinin Avrupa maçlarına gitmek olduğunu söyledi.Kaya, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçından da puan ve puanlar alacaklarına inandıklarını söyledi.Yeni Malatyaspor TV’de canlı yayın konuğu olan Semih Kaya, Malatya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Şu an takımın iyi bir oluşum içerisinde olduğunu kaydeden Kaya, “İyi bir yolda ilerliyoruz. Tabii ki de yavaş, küçük adımlarla ilerliyoruz. Ama bu 3-4 haftalık süreden sonra daha da büyük adımlara dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yani hiç kimse sanmasın Malatyaspor’a karşı oynadıkların da normal sıradan kötü bir takıma karşı oynayacaklarını ve puan alacaklarını. Böyle bir şey yok artık” dedi."Puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum" Ligde bu hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını da anımsatan Semih Kaya, “Bu karşılaşmalarda nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, ne şekilde durulması gerektiğini bilen bir yapıda olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımıza güveniyorum, puan ve puanlar alacağımıza inanıyorum. Tabii ki de futbol bu, basit hatalar oluyor, goller yiyoruz ya da rakip takım basit hatalar yapıyor gol atıyoruz. Futbolun içinde olan şeyler bunlar ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız, her şeyimizi vereceğiz ki fazlasını da vermemiz gerekiyor galip gelmek istiyorsak. Her ne kadar hissiyat olarak şu an iyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyor olsak da daha ilerlememiz gereken bir seviye olduğunu düşünüyorum. İyi durduğumuz takdirde, iyi mücadele ettiğimiz takdirde büyük takımlardan zaten o şekilde puanla alınıyor. Ben de Türkiye’nin en büyük takımlarından birisinde oynadım, o yüzden genelde Anadolu takımları gelip büyük takımlarla oynadığında ne şekilde oyun oynaması gerektiğini biliyorum. Biz o şekilde oynayacağız, elimizden gelen her şeyi vereceğiz, yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Ondan sonrasını zaten sonuç olarak göreceğiz” diye konuştu."Yeni Malatyaspor'da mutluyum" Yeni Malatyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını ve burada olmaktan da mutlu olduğunu ifade eden başarılı stoper Semih Kaya, “Şu an ailemle de inanılmaz keyifli ve mutluyum burada. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum, buraya huzurla geliyorum. Bir an önce sabah olsun ki antrenmana geleyim, arkadaşlarımla sohbet edeyim diyorum. Benim 2 yıllık kontratım var burada, tabii ki de sonuçta hepimiz profesyonel sporcularız. Daha ileri ki zamanlarda ne olur, ne biter orasını kestiremeyiz ama şöyle bir şey var. Ben her bulunduğum kulübe, camiaya vakti zamanı geldiğinde ayrılmış olsam da bir şekilde belirli bir meblağ kazandırarak ayrılırım. Buradan giderken de en azından gönül rahatlığıyla gitmiş olurum. Yapmam gerekeni yapmış olduğumu düşünerek ayrılırım Malatyaspor’dan ama tabii ki de bunları konuşmak için çok erken daha. Sonuçta iyi bir performans sergiliyorum burada, iyi bir takım olduk. Çok keyifli bir ortam var, o yüzden çok mutluyum burada şu an. Yani ilerisini konuşmasa, şimdiyi konuşsak aslında daha mantıklı daha doğru olur” şeklinde konuştu.Yeni Malatyaspor’a gelmesindeki en büyük faktörlerden birinin de Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun ısrarı olduğunu da dile getiren Kaya, Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in kendisini arayarak ikna ettiğini dile getirdi. Transfer döneminde Türkiye’den sadece Yeni Malatyaspor ile görüştüğünü de ifade eden Kaya, “Yurt dışında kariyerime devam etmek istiyordum yani Türkiye’ye dönme gibi bir düşüncem yoktu ama Hamza hocam üst üste arayınca ister istemez değil isteyerek buraya geldim, iyi ki de gelmişim” açıklamasında bulundu.. "Ben Avrupa’da oynayacağımızı imkansız olarak görmüyorum" Sezon sonunda takım olarak Avrupa’da oynamak istediklerini de dile getiren Kaya, “Yani bu benim hedeflerinden bir tanesi. Sonuçta tabii ki de büyük camialarla birlikte Avrupa’da oynamak kolay gözüküyor genelde. Şu an gösterdiğimiz performans da yavaş yavaş o seviyelere çıka bildiğimizi düşünüyorum ben ki bu benim düşüncem. Ben Avrupa’da oynayacağımızı imkansız olarak görmüyorum. Ben inanıyorum yani takımıma hocamıza” şeklinde konuştu.