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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ŞANLIURFA - Genç kick boksçu Fatma Nursev Akaltun'un hedefi dünya şampiyonluğu

ŞANLIURFA - Genç kick boksçu Fatma Nursev Akaltun'un hedefi dünya şampiyonluğu

- Fatma Nursev Akaltun'ın antrenörü Serhat Antrenör Serhat Akagündüz ile antrenman yapması - Fatma Nursev Akaltun'un babası Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun antrenman yapması - Fatma Nursev Akaltun ile röportaj - Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun ile röportaj Şanlıurfa lı genç kick boksçu Fatma Nursev Akaltun'un hedefi dünya şampiyonluğu - Milli takım antrenörü olan babasının yönlendirmesiyle 6 yıl önce kick boksa başlayan Fatma Nursev Akaltun, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda derece elde etmeyi hedefliyor - Fatma Nursev Akaltun: - "Çok sıkı bir çalışma yaptım. İyi bir derece alacağıma inanıyorum"ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Antrenör babasının yönlendirmesiyle 6 yıl önce kick boksa başlayan 16 yaşındaki Fatma Nursev Akaltun, elde ettiği başarılara Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şanlıurfa 'da yaşayan Fatma Nursev Akaltun, Kick Boks Milli Takımı antrenörleri arasında yer alan babası Murat Akaltun'un yönlendirmesiyle bu branşta spor yapmaya başladı.
Yorucu geçen eğitimlerin ardından kısa sürede adından söz ettiren genç sporcu, geride kalan süre içerisinde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da düzenlenen çeşitli organizasyonlarda çok sayıda derece yaptı.Antalya'da 8 - 11 Nisan tarihlerinde düzenlenen 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda genç kızlar 70 kilo kategorisinde 2 dalda bronz madalya kazanan Akaltun, yarın Özbekistan'da başlayacak Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na da katılma hakkı elde etti. - Akaltun: "Çok sıkı bir çalışma yaptım"Fatma Nursev Akaltun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda iyi bir sonuç almak istediğini söyledi.

Hedeflediği dünya şampiyonluğuna ulaşmak için yoğun çaba gösterdiğini ve sıkı bir antrenman programı uyguladığını belirten Akaltun, "Antalya'da madalyalar kazandım. Çok mutlu oldum ve gururlandım. Çünkü bayrağımızı göndere çektirmek çok heyecan verici. İnşallah Özbekistan'da da iyi bir derece yapıp, bayrağımızı gönder çektireceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için çok sıkı bir çalışma yaptım. İyi bir derece alacağıma inanıyorum. İnşallah bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." diye konuştu.
Babasının izinden gitmeye çalıştığını anlatan Akaltun, "Babam hiçbir zaman beni diğer sporculardan ayrı tutmadı. Çoğu zaman diğer sporculardan daha sert davrandı ve çalıştırdı. Çok sert antrenmanlar yaptık. Bir ara pes etmeyi düşündüm fakat babamın taktikleriyle katıldığım müsabakalarda güzel sonuçlar aldım. Kendisine ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - Baba Akaltun: "Küçüklüğü salonda geçti"Milli sporcunun babası Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, gençlere öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.Ülke sporunun gelişimi için çaba harcadıklarını belirten Akaltun, "Şükürler olsun Şanlıurfa 'mızda iyi sporcular yetişiyor. Fatma Nursev de bunlardan bir tanesi. Fatma'nın küçüklüğü salonda geçti. Dört yaşından beri salonda. Sporun içinde büyüyen birisi. Yeteneğini görünce kick boksa yönlendirdim. Kızımız çok iyi başarılar kazandı. Ona çok güveniyorum. İnanıyorum ki katılacağı Dünya Kupası'nda da yine en iyi dereceyi alarak şanlı bayrağımızı göndere çektirecektir." şeklinde konuştu.

Genç Kız Genç Kızlar Muhabir Şampiyon Bronz Madalya 

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