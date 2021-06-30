SAMSUN - Samsunspor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı
- Taraftarların meşale gösterisinin havadan drone ile görüntülenmesi Samsun spor'un 56'ıncı kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladıSAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsun spor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisi ile kutladı. Samsun 'da 30 Haziran 1965 yılında kurulan Samsun spor Kulübünün 56. kuruluş yıl dönümü nedeniyle meşale gösterisi etkinliği düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a ayak bastığı Kurtuluş İskelesi önünde toplanmaya başlayan binlerce taraftar, sahil boyunca yan yana dizildi.Havanın kararmasıyla birlikte taraftarlar, kulübün kuruluş tarihi olan 1965 tane meşale yaktı.Taraftarlar kutlamaların ardından dağıldı.
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