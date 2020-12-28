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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Samet Aybaba: ”Girdiğimiz pozisyonlar bir türlü gol olmuyor”

Samet Aybaba: ”Girdiğimiz pozisyonlar bir türlü gol olmuyor”

Samet Aybaba açıklama

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Gençlerbirliği’ne deplasmanda 3-2 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da Teknik Direktör Samet Aybaba, ”Biraz savunmayı doğru planlayabilseydik öne geçtiğimiz maçta belki daha da farkla kazanabilirdik. Girdiğimiz pozisyonlar da olmuyor, bir türlü olmuyor” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ”İyi oyun, başlangıç iyi, iki kez öne geçtik. Ama çok kötü savunma. Ne kadar iyi oyun diye bahsediyorsak savunma da o kadar kötü. Kalemize gelen her top gol oldu. Veya gol pozisyonu oldu. Biraz savunmayı doğru planlayabilseydik öne geçtiğimiz maçta belki daha da farkla kazanabilirdik. Üzerimizde de büyük bir şanssızlık var. Girdiğimiz pozisyonlar da olmuyor, bir türlü olmuyor. Ama takımın oyunu, isteği çok iyi. Bugün eğer savunma oyuncularımız eğer bire bir teması yapabilse, alan daraltsa, doğru pozisyon alsa bu maç böyle bitmezdi. Yapacağımız bir şey yok. Çalışacağız bunların hepsini düzeltmeye bakacağız” şeklinde konuştu.
“Cüneyt Çakır da iyi bir hakemdir zaten” Hakemin maçı yönetimi hakkında sorulan soruyu cevaplayan Teknik Direktör Aybaba, ”Hakemlerle ilgili biliyorsunuz biz çok yorum yapmıyoruz. Hakem hocaları var, onlar konuşuyorlar. Biz içerideyiz, göremiyoruz pozisyonların çoğunu göremiyoruz. Bilgi geldikten sonra biz de yorum yapabiliyoruz. Şu anda öyle bir bilgi de gelmedi bize. Cüneyt Çakır da iyi bir hakemdir zaten” diye konuştu.

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