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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
SAKARYA - Spor Toto 1. Lig yolundaki Sakaryaspor'da futbolculara ailelerinden videolu destek

SAKARYA - Spor Toto 1. Lig yolundaki Sakaryaspor'da futbolculara ailelerinden videolu destek

- Futbolcuların aileleri ve yakınlarından destek mesajlarıSpor Toto 1. Lig yolundaki Sakarya spor'da futbolculara ailelerinden videolu destekSAKARYA (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig play - off finalinde yarın Kocaelispor'la karşılaşacak Sakarya spor'da futbolcuların aileleri, hazırladıkları videoyla zorlu mücadele öncesi sporculara moral verdi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak maç öncesi hazırlanan sürpriz videoda futbolcuların anne babaları, eşleri, çocukları, yeğenleri ve arkadaşları takıma destek mesajlarını ilettiler.Kulübün resmi sosyal medya hesabından, "AnadoluGüneşiYenidenDoğuyor" etiketiyle paylaşılan videoda, özellikle anne babaların, çocuklarının başarıları için dua etmeleri duygu dolu anlar yaşattı.Video, sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal Medya Karya 

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