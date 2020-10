Sait Karafırtınalar: “Her hafta daha iyi oynuyoruz”

- TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 4-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, “Böyle bir skorla ayrıldığımız için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Her hafta daha iyi oynuyoruz” dedi.

Ümraniyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor’a 4-2 skorla mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Böyle bir skorla ayrıldığımız için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Maçın başında oyun temposu bizdeyken 2 sakatlık olumsuz etkiledi. Yediğimiz gollere reaksiyon verdik ama oldukça iyi oynayıp, mücadele ettik. Rakip 5 kere geldi, 4’ünü gol yaptı. Çocukların enerjisi görülmeye değerdi. Her hafta daha güçlü oluyoruz. 26 oyuncum var kaleciler hariç. Bunun 6 tanesi bizle kamp yaptı diğerleri yetişmedi. Her hafta daha iyi oynuyoruz buradan dersleri çıkaracağız” diye konuştu.





