Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sait Karafırtınalar: “Her hafta daha iyi oynuyoruz”

Sait Karafırtınalar: “Her hafta daha iyi oynuyoruz”

Sait Karafırtınalar açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 4-2 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası, “Böyle bir skorla ayrıldığımız için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Her hafta daha iyi oynuyoruz” dedi.
Ümraniyespor, ligin 6. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor’a 4-2 skorla mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümraniyespor’un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Böyle bir skorla ayrıldığımız için üzgünüz. Rakibi tebrik ediyoruz. Maçın başında oyun temposu bizdeyken 2 sakatlık olumsuz etkiledi. Yediğimiz gollere reaksiyon verdik ama oldukça iyi oynayıp, mücadele ettik. Rakip 5 kere geldi, 4’ünü gol yaptı. Çocukların enerjisi görülmeye değerdi. Her hafta daha güçlü oluyoruz. 26 oyuncum var kaleciler hariç. Bunun 6 tanesi bizle kamp yaptı diğerleri yetişmedi. Her hafta daha iyi oynuyoruz buradan dersleri çıkaracağız” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement