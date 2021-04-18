Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Saffet Akyüz: “Bizim için güzel bir galibiyet oldu” - İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - “Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık”

- Saffet Akyüz: “Bizim için güzel bir galibiyet oldu” - İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz: - “Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık”

İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz'ün açıklamaları

( İSTANBUL ) - Saffet Akyüz: “Bizim için güzel bir galibiyet oldu”- İstanbulspor Teknik Direktörü Saffet Akyüz:- “Uzun süredir böyle farklı kazanmamıştık” İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Menemenspor’u sahasında 4-0 mağlup eden İstanbulspor’da Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından konuştu.
Uzun süredir böyle farklı kazanmadıklarını söyleyen Akyüz, “Bizim için güzel bir galibiyet oldu” dedi.
TFF 1. Lig’in 31. haftasında Menemenspor’u konuk eden İstanbulspor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılırken, Teknik Direktör Saffet Akyüz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında her iki takımın da temkinli oynadığını belirterek sözlerine başlayan Akyüz, “Sonuçta güzel bir gol bulduk. Akabinde ikinci yarıda daha baskılı oynadık, daha coşkulu oynadık. Gollerin hepsi birbirinden güzeldi. Güzel bir galibiyet oldu. Uzun süredir böyle farklı bir galibiyet de almamıştık. Rakip takımı tebrik ederim mücadelesinden dolayı. Bana göre güzel bir maçtı. Kazandığımız için belki bana öyle geliyor. Rakibimizi de tebrik ederim. Güzel bir maç oldu” ifadelerini kullandı. (BM-S)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement