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Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'

Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'

Sacha Boey'un açıklamaları

- Sacha Boey: "Burada olmak muhteşem bir duygu" İSTANBUL

İmza Töreni 


- Galatasaray'ın Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı sağ bek oyuncu Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu" dedi.
Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninin ardından duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı. Genç yıldız, “Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennes kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim” açıklamasın yaptı.
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