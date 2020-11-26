RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 'Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj'
RİZE - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Tomas: "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj" - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Tomas'ın açıklamalarıRİZE - Süper Lig'in dokuzuncu haftasında 28 Kasım Cumartesi sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rize spor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray'da önemli eksiklerin kendileri adına avantaj olduğunu ancak yerine oynayacak oyuncularında önemli oyuncular olduğunu söyledi.
Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere açıklamasında, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının son saniyelerinde iki puan kaybettiklerini, her şeye rağmen 6 maçtır kaybetmediklerini belirtti. Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunun altını çizen Tomas, "İyi oyunculara sahip. Topla oynayan, iyi hücum yapan bir takım. Hücuma 6 - 7 kişi destek veriyor. Bloklar arası çok oyuncuları giriyor. Çok pas yaparak oynuyorlar. Rakibimizi iyi analiz edip çalıştık. İnşallah oyuncularımız sahaya yansıtıp puanlar alacağız." dedi. Galatasaray'da çeşitli nedenlerle kadro sıkıntısı olduğuna işaret eden Tomas, "Galatasaray'daki eksikler bizim için avantaj. Önemli oyuncular Arda, Belhanda, Babel ve Omar. Görev alacak oyuncular şanslarını değerlendirmek isteyeceklerdir. Biz ilk onbirde farklı bir Galatasaray bekliyoruz. Bizde iyi analiz ettik. Maça iki gün var ve çalışıyoruz." diye konuştu. Takımda hafif sakatlıkları olan oyuncular olduğuna işaret eden Tomas, "Fernando ve Remy hafif sakatlıkları vardı. İkisi de takımla çalışmalara başladı. Maç günü değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Tomas, Maradona'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadığını da sözlerine ekledi.
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