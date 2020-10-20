-Antrenmandan görüntü

-Antrenör Kamelia Dunavska'nın sporcuları uyarması

-Antrenmandan görüntü

-Kaptan Duygu Doğan'ın konuşması

-Azra Akıncı'nın konuşması

-Antrenmandan görüntüler



- (Özel haber)- Millilerin hedefi Avrupa Şampiyonası'nda final! MERSİN



- Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi. Günde 8 saat idman yaparak önümüzdeki ay yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan milli takım, burada finale kalıp önümüzdeki yıl olimpiyat kotası dağıtacak olan şampiyona öncesi gövde gösterisi yapmak istiyor. 14 Ekim'de Mersin'de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, 2 hafta kentte kalacak. Mersin Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yapan sporcular, 26-29 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat kotası alma hedefinde. Antrenör Kamelia Dunavska önderliğinde çalışmalar yapan olan sporcular, yaptıkları antrenmanlarla umut veriyor. "Avrupa Şampiyonasında kota alıp, olimpiyatlara gitmek istiyoruz" Takım ve çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Kamelia Dunavska, kampın güzel gittiğini söyledi.



Geçen hafta çarşamba günü Mersin'de kampa girdiklerini belirten Dunavska, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Şu anda hazırlıklarımızı buna yönelik yapıyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na kadar takım tam olarak hazır olacağız. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir sonuç elde etmek. Sporcularımızın çalışmalarından memnunuz. Avrupa Şampiyonası'ndan kota alıp, olimpiyatlara gitmek istiyoruz. O yüzden zaten burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Bu aslında bizim için şans oldu. Çünkü hazırlık için 1 sene daha şansımız oldu. Takımımız çok genç. O yüzden bizim asıl hedefimiz 2021 değil de 2024 Olimpiyatları. Asıl orada derece elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Günde 8 saat çalışıyoruz" Takım kaptanı Duygu Doğan ise ayın 14'ünde kampa geldiklerini dile getirdi. 2 hafta Mersin'de çalışma yapacaklarını kaydeden Doğan, "Kampımız çok verimli geçiyor. Buradaki salonu çok seviyoruz. Çift antrenman yapıyoruz. Günde 8 saat çalışıyoruz. Hafta sonları kontrol yarışmalarımız oluyor. Hakemlerin eşliğinde çalışma yapıyoruz, onlar bizi değerlendiriyor, eksiklerimizi söylüyorlar. Bizde bu eksiklikler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an iyi durumdayız. Yarışma formundayız. 1 ay sonra Avrupa Şampiyonası var. Umarım güzel geçecek. Hedefimiz finale kalmak ve önümüzdeki yılda yine Avrupa Şampiyonasında olimpiyat kotası yarışmamız var. Bu Avrupa şampiyonası onun hazırlığı gibi. Kendimizi en iyi şekilde göstererek, önümüzdeki yılki şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz" dedi.

"Kota alma şansımız çok yüksek" Azra Akıncı da kamp çalışmalarının güzel geçtiğini vurgulayarak, "Elimizden geldiği kadar imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada diğer yerlere göre daha güzel kendimizi geliştiriyoruz. Hafta sonları kontrol yarışmaları oluyor. Şimdiden yarışmalara hazırlanıyoruz. Avrupa şampiyonasında kota alma şansımız çok yüksek. Gittikçe kendimizi geliştiriyor ve ilerliyoruz. Bu Avrupa Şampiyonasında finale kalmayı, bir sonrakinde de kota almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



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