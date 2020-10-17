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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından

RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından

Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt'un açıklamaları

Psikoloji Beraberlik Bulduk Rektör 

-Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan'ın açıklamaları

- - Sayhan: "Her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik"- Bozkurt: "Bu skor psikolojik olarak takımda çok ciddi baskı oluşturacak" BALIKESİR

- TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan RH Bandırmaspor-Eskişehirspor maçının ardından her iki takımın da teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, alınan skorun takım üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını ama salı günü oynanacak Keçirörenspor maçına kadar bu baskıyı atlatmaları gerektiğini ifade etti.
Bozkurt, "Oyunun ilk dakikalarında çok düştük. 35 ve 45. dakikalar arasında biraz daha farklı bir oyun ortaya koyduk. Rakip kalede daha fazla pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda zaten çift forvete döndük. Yani bütün gerekli hamleleri yaptık ama maalesef topu kaleye sokamadık. Tabii topu kaleye sokamayınca da ister istemez maçtan netice alamıyorsunuz. Tabii Eskişehir takımı çok genç ve yüksek bir enerji ile oynadılar. Onları da kutlamak gerekiyor. Salı günü bir maçımız var. Bu beraberlik bizim için çok üzücü. Psikolojik olarak da çok ciddi baskı oluşturacak takımın üzerinde. Bunu bir an önce atlatıp Keçiören maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi.
Sayhan: "Her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik" 1-1 beraberlikle biten maçın sonunda açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan ise, "Kazanamayan bir takımla gelmiştik. Bir sistem kurup o sistem üzerine taktik disiplinlerle aldığımız yüksek oyuncularımızla her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik burada. Bizim takımımız genç bir takım. Daha iyi olacak. Hocamızın taktiği ve disiplini ile daha iyi olacağını düşünüyorum. Geliştirebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

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