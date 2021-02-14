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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Recep Yazıcı: “İyi bir takım olacağımızın sinyallerini veriyoruz”

Recep Yazıcı: “İyi bir takım olacağımızın sinyallerini veriyoruz”

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı'nın açıklamaları

- - Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı:- “Oyundaki hırs ve mücadele bizi mutlu etti” İZMİR

Şehit Başsağlığı Basın Toplantısı Toplantı 


- Balıkesirspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Menemenspor’da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı maçın ardından konuştu.
İyi bir takım olacaklarının sinyallerini verdiklerini söyleyen Yazıcı, oyuncuların hırs ve mücadelesinin kendilerini mutlu ettiklerini ifade etti.
TFF 1. Lig’in 21. haftasında Balıkesirspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Menemenspor’da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Kuzey Irak’ta şehit düşen askerlere ve sivillere başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Recep Yazıcı, “Oyuna gelince, 2 takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Ağır bir saha, durmak bilmeyen bir yağmur ve zor şartlar altında oynanan bir maç izledik. Temposu çok yüksek, kalitesi çok yüksek, 2 takımın da kazanmak istediği bir 90 dakika oldu. Bütün oyuncuları kutlamak istiyorum. 3 puan için çıktığımız bir maçtı. 60. dakikaya kadar önde götürdük. İlerleyen haftalarda daha iyi bir takım olacağımızın sinyallerini veriyoruz ve bunu da görüyoruz. Kazanmayı çok arzulayan oyuncularımız, duran toptan bir gol yedi. İkinci yarıda yüklenerek gol bulmaya çalıştık. Pozisyonlarımız vardı, rakibin de pozisyonları vardı. Puanların paylaşıldığı bir maç oldu. 1 puan avantaj gibi görünüyor. Rakiplerin kaybettiği haftayı 3 puanla kapatsaydık çok büyük avantaj sağlayacaktık. Yine de oyuncularımızı kutluyoruz. Oyundaki mücadele, hırs, kazanma arzusu bizi çok mutlu etti” açıklamasını yaptı.
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