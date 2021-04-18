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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Recep Yazıcı: “Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz” - Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı: - “Samsunspor maçının yorgunluğu baş gösterdi”

- Recep Yazıcı: “Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz” - Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı: - “Samsunspor maçının yorgunluğu baş gösterdi”

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı'nın açıklamaları

( İSTANBUL ) - Recep Yazıcı: “Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz”- Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı:- “Samsunspor maçının yorgunluğu baş gösterdi” İSTANBUL

İstanbulspor Efes Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor deplasmanından 4-0’lık mağlubiyetle ayrılan Menemenspor’da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı maçın ardından konuştu.
Samsunspor maçının yorgunluğunun kendisini gösterdiğini söyleyen Yazıcı, “Bütün enerjimizi Eskişehirspor maçına vereceğiz” dedi.
TFF 1. Lig’in 31. haftasında İstanbulspor deplasmanında boy gösteren Menemenspor, sahadan 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. İzmir ekibinin teknik sorumlusu Recep Yazıcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Ağır bir yenilgi aldıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yazıcı, “Çok üzgünüz. 4-0’lık skor bize yakışmadı. İlk yarıda rakibimizle başa baş bir oyun sergiledik, oyunu dengede tutmaya çalıştık. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapatmamıza karşın ilk yarıda da kornerlerden pozisyonlarımız vardı. Ancak pozisyon hatasından dolayı, rakibe kendimiz pozisyon vererek gol yedik. Bizim hatamızdan gol buldu rakibimiz. Ancak İstanbulsporlu oyuncu, gol vuruşunda iyi bir vuruş yaptı. İkinci yarıda dengeyi sağlayamadık. Yorgunluklar oldu. Samsunspor maçını oynadık ve çok tempolu bir maçtı. O maçın yorgunluğunu atamamış gibi göründük. Oruç tutan arkadaşlarımız var, onların da bize negatif katkısı oldu. İkinci yarıda İstanbulspor’un ataklarına karşı koyamadık ve 4-0 mağlup olduk. Şimdi bu maçı unutmalıyız. İstanbulspor’u tebrik ederim. Kaliteli ayaklara sahipler. Onlara başarılar diliyorum. Bizim esas hedefimiz önümüzdeki hafta oynayacağımız Eskişehir maçı. Bizim için diriliş, kurtuluş ve nefes alma maçımız olacak. Bütün çalışmamızı, bütün enerjimizi Eskişehir maçına saklayıp, 3 puan alıp ligde kalmamızı perçinlemek istiyoruz” açıklamasını yaptı. (BM-S)
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