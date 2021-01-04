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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Recep Yazıcı: “Adana Demirspor’u kutluyorum”

Recep Yazıcı: “Adana Demirspor’u kutluyorum”

Recep Yazıcı açıklamaları

- ADANA

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Şampiyon 


- Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, “Biz ortayı hedefleyen bir takımız. Devre arası sonrası takımımız daha iyi olacaktır. Adana Demirspor’u tebrik ederiz” dedi.
Ligin 17. haftasında Menemenspor, deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, “Öncelikle şampiyonluğa giden Adana Demirspor’u kutluyorum. Bizim oyunumuza gelince de biz bu göreve yeni başladık. Menemenspor Ümit Karan hocamızla beraber ikinci yarıya yeni bir anlayışla girecektir. Çok faydalı olacak bir devre arasında istediklerimizi takıma yansıtacağız. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Adana Demirspor’un ikinci golünde ofsayt var. İlk yarı lehimize verilmeyen fauller var. Hakemlerin dikkat etmeleri gerekir. Erken yediğimiz golle demorolize olduk. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna ortak olduk. İkinci yarıdaki oyundan memnunuz. Biz ortayı hedefleyen bir takımız. Devre arası sonrası takımımız daha iyi olacaktır. Adana Demirspor’u tebrik ederiz” diye konuştu.

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