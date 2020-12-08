Rachid Ghezzal: “Galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz”



- Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, üst üste alınan galibiyetleri sürdürmek istediklerini söyleyerek, Teknik Direktör Sergen Yalçın için, “Beşiktaş efsanesi” dedi.

Beşiktaş’ta son maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri çeken isimlerden olan Rachid Ghezzal, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın son durumunu aktaran başarılı oyuncu, “2-3 maçlık süre zarfından önce zor bir dönem geçirdik ama iyi bir reaksiyon gösterip 3 galibiyet aldık. Takım olarak iyi bir durumdayız, iyi bir ortam var. Galibiyetler alıyoruz. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruya Ghezzal, “Şu an burada olduğum için mutluyum ve taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim için önemli olan şu anda iyi oynayıp sahaya odaklanmak. Bunları konuşmak için erken” cevabını verdi. “Mahrez’le kıyaslanmak güzel” Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında gösterdiği performans sonrasında yıldız oyuncu Mahrez’le kıyaslanmasıyla ilgili konuşan Rachid Ghezzal, “Arkadaşım Mahrez’le kıyaslanmak çok güzel. Kendisi benim çok iyi bir arkadaşım ve Afrika’nın en iyi ismi. Böyle bir kıyas yapılması çok güzel” yorumunu yaptı. Sağ kanatta beraber oynadıkları Rosier’le iyi bir uyum yakaladıklarını da söyleyen başarılı oyuncu, “Rosier’le aynı dili konuştuğumuz için daha kolay oluyor. İkimiz bu durumdan dolayı memnunuz ve iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da sağ kanattaki iyi görüntü önemliydi. Şu anda iyi gidiyoruz” ifadelerini kullandı. “Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil” Zorlu bir periyoda gireceklerine dikkat çeken Cezayirli futbolcu, “İyi bir takımız, kim oynarsa bu takımda iyi oynar. Az ya da çok süre almak değil verilen katkı önemli. 3 maçlık periyota gireceğiz, bu sürede herkesin katkı vermesi çok önemli” dedi.

Form durumunun yükselmesinin sebebini özgüven olarak dile getiren Ghezzal, “Form durumunun ülkeden ziyade, bunun özgüven duygusuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş’ın özgüven vermesi, hocanın bana duyduğu güvenle ben formumun bu seviyeye geldiğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu. Sözleşme konusuyla ilgili soruyu tekrar yanıtlayan Ghezzal, “Şu anda sezonun başındayız, çok fazla maç var ve çok hedef var. Öncelikle burada bir şeyler kazanmak istiyorum, şu anda buna odaklandım” şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde oynadığı bölgede Quaresma’nın forma giydiği hatırlatılan başarılı oyuncu, “Umarım taraftarla aramda böyle bir durum olur. Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş’ta efsane olmak kolay değil. Benim mevkimde oynayan oyunculardan ziyade şu anda Beşiktaş’taki kariyerime ve sahada neler yapabileceğime odaklandım” açıklamasını yaptı. Son olarak Teknik Direktör Sergen Yalçın’la ilgili düşüncesi sorulan Ghezzal, “Sergen Yalçın tek kelimeyle Beşiktaş efsanesi” diyerek sözlerini tamamladı.



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