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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Özcan Bizati: “Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz”

Özcan Bizati: “Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz”

Özcan Bizati'nin konuşması

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Süper Lig’in 31. haftasında evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Özcan Bizati istediklerini aldıklarını, canlanmaya başladıklarını belirterek, “Sosyal medyadaki taraftarlarımızla, kulübümüzle ve herkesle Ankara’yı bizi desteklemeye davet ediyoruz. Desteklere ihtiyacımız var. Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz“ dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, “Başlangıcı devam ettirmek istiyorduk. Karakter ortaya koymamız gerekiyordu. Geçen hafta o karakteri koymaya başladık. Bugün de üzerine düşmemiz gerekiyordu. Oyuncularımız aslanlar gibi karakter koydular. Bu karakteri koymaya devam edeceğiz. Milli maç arası iyi bir şans olacak bizim için. Burada takımımızda yapılandırma, eksikliklerimizi giderme, ofansif-defansif daha iyi mücadele etme ve atağa daha iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. Bugün istediğimizi almamız gereken bir maçtı. Biz istediğimizi aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık, devam etmemiz gerekiyor. Sosyal medyadaki taraftarlarımızla, kulübümüzle ve herkesle Ankara’yı bizi desteklemeye davet ediyoruz. Desteklere ihtiyacımız var. Camia olarak bu ligde kalmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.
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