Osman Özköylü: 'Bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak'



- Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, beklenmedik bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak" dedi.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Altay, sahasında Boluspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü maçı değerlendirdi. Özköylü, sürpriz bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Son 5 haftalık süreçte çok ciddi takımlara karşı önemli galibiyetler aldık, çok iyi oyunlar oynadık. Bugün de özellikle ikinci yarıda çok etkili ve iyi bir oyunumuz var. Maalesef bulduğumuz pozisyonlarda rakip kaleciyi geçemedik. Son vuruşları yapamadık. İkinci yarı da çok ciddi bir baskı kurduk ama bunu sonuca ulaştıramadık. Son 5 dakikada bir gol bulabilseydik belki ikinci bir golü de atabilirdik. Çünkü oyunu o noktaya getirdik. Maalesef maçı kaybetmemizin en önemli sebeplerimizden bir tanesi ilk yarıdaki düşük tempolu ve üretkenlikten uzak oyunumuzdu. Bu bizim adımıza hiç istemediğimiz bir durum. Rakip adına pozisyon olmayan maçta 1-0 kaybettik. Böyle bir maçı kaybetmek bizi üzüyor. Oyuncu arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarıda herkes her şeyini ortaya koydu. Bugün şanssız bir günümüzdeydik. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Nereden geldiğimizi çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki 5 maçta da geldiğimiz noktadaki zorlukları bilerek kazanmaya devam ederek geçireceğiz. İlk 2 iddiamızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Sonrasında ne olur diye bakacağız ama bu takım mutlaka çabasının karşılığını bu sezon alacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onlara inanıyorum. Moralli bir şekilde perşembe günü oynayacağımız Ankaraspor maçına odaklanacağız" şeklinde konuştu.





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