

- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu maçından sonra yaptığı açıklamada, "Sahamızda beklediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi.

TFF 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Sahamızda beklediğimiz bir mağlubiyet aldık. İlk yarı fazla pozisyon üretemedik. İkinci yarı golle başladı.

Daha sonra 2-0 oldu. Toparlamaya çalıştık, 1 gol bulduk. Fırsatları değerlendiremedik. 2-1 mağlup ayrıldık. Toparlanacağız. İnşallah yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarımıza bakacağız" diye konuştu.





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