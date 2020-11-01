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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı: 'Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz'

Orhan Çıkırıkçı: 'Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz'

Çıkırıkçı’nın açıklamaları

- Orhan Çıkırıkçı: "Önümüzdeki haftalarda inşallah kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" ANKARA

İstanbulspor Allah Bulduk 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Keçiörengücü maçının ardından, "Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz" dedi.
İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırkçı, “İyi bir maç oldu, özellikle ikinci yarı. İlk yarı rakibimiz daha etkiliydi. Bir gol buldular ve öne geçtiler ama ikinci yarı oyunu dengeledik, hatta biz daha iyi oynadık. Bir gol bulduk berabere oldu. Son dakikalarda onların da pozisyonu var ama bizim daha fazlaydı. Biz atsaydık buradan 3 puanla ayrılabilirdik. Önemli olan 1-0’dan dönebilmek, iyi oyun oynayabilmek. Önümüzdeki haftalarda inşallah bu kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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