Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı: 'İkinci sarı karttan adamımızı atıyor, adamın ilk sarı kartı yok'

Orhan Çıkırıkçı: 'İkinci sarı karttan adamımızı atıyor, adamın ilk sarı kartı yok'

Orhan Çıkırıkçı'nın açıklamaları

- Orhan Çıkırıkçı: "İkinci sarı karttan adamımızı atıyor, adamın ilk sarı kartı yok" İSTANBUL

İstanbulspor Sarı Kart Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Eduart Rroca’nın kırmızı kartıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer Ümraniye maçının tekrarlanmasını istiyorlarsa bizde de hakem ikinci sarı karttan adamımızı atıyor. Adamın ilk sarı kartı yok. Bunu nasıl yapacağız. Federasyon nasıl bir karar verecek bilemiyorum" dedi.
TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, "Oyun başında bir gol yedik, 1-0 geriye düştük. Daha sonra oyunun son dakikasına kadar üstün olan taraf bizdik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Eğer Ümraniye maçının tekrarlanmasını istiyorlarsa bizde de hakem ikinci sarı karttan adamımızı atıyor. Adamın ilk sarı kartı yok. Bunu nasıl yapacağız. Federasyon nasıl bir karar verecek bilemiyorum. Hakemlere çok fazla söz söylemek istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement