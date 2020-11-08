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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ömer Faruk Mahir: “Sayısal eşitsizlik nedeni ile sonuç istediğimiz gibi olmadı”

Ömer Faruk Mahir: “Sayısal eşitsizlik nedeni ile sonuç istediğimiz gibi olmadı”

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Ömer Faruk Mahir'in açıklamaları

- KAYSERİ

Kırmızı Kart Rektör 


- Süper Lig’in 8. haftasında evinde oynadığı Atakaş Hatayspor maçından 1-0’lık mağlubiyet ile ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir maç sonrası yaptığı değerlendirmede, 10 kişi kalmalarının sonuca etki ettiğini söyledi.

Pedro Henrique’nin kırmızı kart görmesinden sonra sayısal eşitsizlik olduğunu ve bu durumun da istedikleri sonucu vermediğini söyleyen Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Ömer Faruk Mahir, "Kendi evimizde kazanmak istediğimiz bir maçtı ve çok da iyi hazırlanmıştık. Sayısal eşitlik olmadığı için istediğimiz gibi olmadı ama sporcularımızı tebrik ediyorum. İzleyenlerin takdir edeceği yüzde 100 enerji ile oynadılar. Önümüzde bir milli ara var ve bu arada en iyi şekilde bütün eksiklerimizi giderip, güzel bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

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