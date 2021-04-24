Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: 'Pozisyon zenginliği az olan bir maçtı'

Ömer Erdoğan: 'Pozisyon zenginliği az olan bir maçtı'

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

- Ömer Erdoğan: "Pozisyon zenginliği az olan bir maçtı" KONYA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Rektör 


- Konyaspor beraberliğini değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iki takımın da fazla pozisyona girmediğini ve takım olarak savunmayı iyi yaptıklarını söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Pozisyon zenginliği az olan bir müsabaka olduğunu belirten Erdoğan, "İki takım da fazla pozisyona girmedi. Maçın ilk yarısında son dakikalara yakın çok bariz girdiğimiz bir pozisyon vardı. Onun dışında çok fazla pozisyon üretemedik ama takım olarak savunmayı çok iyi yaptık. Rakibe ne alan, ne pozisyon verdik. Maçın değerlendirmesi bence iki takım için de bir puandı. Konyaspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah oradan içeride 3 puanla devam ederiz serimize" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement