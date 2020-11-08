Ömer Erdoğan: “Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı”



- Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynadığı Kayserispor maçından 3 puanla evine dönen Hatayspor’un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı” dedi.

Ömer Erdoğan, Kayserispor’u iyi analiz ettiklerini ve takım 10 kişi kaldıktan sonra işlerinin kolaylaştığını söyleyerek, konuşmasına şu şekilde devam etti: Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Zor bir maç olacağını ve Kayserispor’un zor bir süreçten geçtiğini, bu maçı çıkış maçı olarak gördüklerini biliyorduk. Biz iyi hazırlandık maça ve rakiplerimizi iyi analiz ettik. Özellikle 2. bölgede kaybettikleri toplardan sonra, geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarında çok çabuk hücuma geçip pozisyon oluşturmaya çalıştık. Açıkçası iki takımın da çok iyi pozisyonu yoktu ve ortada bir maçtı. Bildiğimiz gibi gidiyordu. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı ama 2’yi bulmadığımız sürece maç bizim için stresli geçti. İlk golden sonra daha çok pozisyona girip, maç sonucunu daha net bitirebilirdik. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milli takım arası var ve yarın hemen çalışmalara devam edip, eksiklerimizi tamamladıktan sonra içeride oynayacağımız Rize maçında bu serimizi devam ettirmek istiyoruz.”



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