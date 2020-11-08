Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: “Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı”

Ömer Erdoğan: “Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı”

-Ömer Erdoğan açıklama

- KAYSERİ

Rektör 


- Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynadığı Kayserispor maçından 3 puanla evine dönen Hatayspor’un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan maç sonrası yaptığı değerlendirmede, “Kayserispor 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı” dedi.
Ömer Erdoğan, Kayserispor’u iyi analiz ettiklerini ve takım 10 kişi kaldıktan sonra işlerinin kolaylaştığını söyleyerek, konuşmasına şu şekilde devam etti: Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Zor bir maç olacağını ve Kayserispor’un zor bir süreçten geçtiğini, bu maçı çıkış maçı olarak gördüklerini biliyorduk. Biz iyi hazırlandık maça ve rakiplerimizi iyi analiz ettik. Özellikle 2. bölgede kaybettikleri toplardan sonra, geri dönüşlerde sıkıntı yaşadıklarında çok çabuk hücuma geçip pozisyon oluşturmaya çalıştık. Açıkçası iki takımın da çok iyi pozisyonu yoktu ve ortada bir maçtı. Bildiğimiz gibi gidiyordu. 10 kişi kaldıktan sonra işimiz kolaylaştı ama 2’yi bulmadığımız sürece maç bizim için stresli geçti. İlk golden sonra daha çok pozisyona girip, maç sonucunu daha net bitirebilirdik. Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milli takım arası var ve yarın hemen çalışmalara devam edip, eksiklerimizi tamamladıktan sonra içeride oynayacağımız Rize maçında bu serimizi devam ettirmek istiyoruz.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı