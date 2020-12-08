-Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

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- Ömer Erdoğan: "Erzurum'u yenip galibiyet serisine başlamak istiyoruz" HATAY



- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Erzurumspor'u yenip, galibiyet serisine başlamak istediklerini söyledi.



Süper Lig’de erteleme maçında yarın BB Erzurumspor’u konuk edecek olan Hatayspor, Osman Çalğın Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu müsabaka öncesinde Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Yarın ile başlayan çok yoğun maç trafiğine giriyoruz. Neredeyse ocak ayı sonuna kadar hafta içi, hafta sonu olmak üzere 2 maç yapacağız. Bu periyodu hem sağlıklı hem başarılı geçmek için fiziki antrenmanlarımızı ve oyunsal anlamda bazı şeyleri yoğun yaptık. Şimdilerde çok antrenman yapma şansımız olmuyor. Çünkü yolculuktan dönüyoruz ertesi gün futbolcular yorgun oluyor, çok fırsat olmuyor. Ama maç oynamak da kendini geliştirmek için iyi bir imkan. Biz tamamen yarına odaklandık, hazırlandık. Oyuncularında iyi durumda. Mesut ve Alexandros Katranis dışında eksiğimiz yok. Yarın Erzurum'u yenip galibiyet serisine başlamak istiyoruz" dedi.

Kadrosunda her mevkinin alternatifi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu dönemde bütün oyuncularımızı kullanmamız gerekiyor. İnşallah sakatlık yaşamayız az hasar veririz. Kadromuzda her mevkinin alternatifi var. Bugüne kadar az fırsat bulan arkadaşlarımıza da zaman zaman fırsat vereceğiz. Çünkü yoğun bir maç trafiğine giriyoruz, burada sağlıklı bir şekilde bu yoğun maç temposundan çıkmak istiyoruz. Geriye bakıp derslerimizi çıkaracağız. Yarınki maçın önemi bizim için çok büyük, oyuncularımla da bunu paylaştım. İnşallah yarın içerideki galibiyetle hafta sonuna da morali şekilde gireriz" diye konuştu.

Futbolculardan Akintola ise hem fiziksel hem mental olarak iyi hazırladıklarını ifade ederek, "Tabii ki 3 puan için sahaya çıkacağız. Onun için çalışıyoruz ve kendimizi hazırlıyoruz. Geçen maç bizim açımızdan çok iyi olmadı. O yüzden bu maçın önemi daha da arttı. Bunun için kendimizi hem fiziksel hem mental olarak iyi hazırladığımız düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hatayspor erteleme maçında BB Erzurumspor ile yarın Antakya Atatürk Stadı’nda saat 19.30’da karşılaşacak.



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