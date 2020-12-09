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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ömer Erdoğan: '3-0’lık skorla haklı bir galibiyet aldık'

Ömer Erdoğan: '3-0’lık skorla haklı bir galibiyet aldık'

Ömer Erdoğan'ın açıklamaları

- Ömer Erdoğan: "3-0’lık skorla haklı bir galibiyet aldık" HATAY

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 


- Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, BB Erzurumspor karşısında 3-0'lık skorla haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. hafta erteleme maçında Hatayspor, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 3-0’lık skorla haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir periyoda giriyoruz. Bu ilk basamağıydı, çok şükür bunu kazasız atlattık. Fazla zamanımız yok, 60 saat sonra içeride Karagümrük ile karşılaşacağız. Yarın hazırlıklarına başlayacağız, iyi bir hazırlıkla, üç puanla serimizi devam ettirmek istiyoruz. Maçın 3-0’lık skorla haklı bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Hatta 4 ve 5’i de bulabilirdik. Ondan önce içeride oynadığımız ve son olarak Galatasaray maçında da buna yakın pozisyonlar bulduk ama sonuçlandırma da sıkıntı yaşadık" dedi.

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