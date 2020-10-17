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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Okan Buruk: 'Haklı bir galibiyet aldık'

Okan Buruk: 'Haklı bir galibiyet aldık'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları

- Okan Buruk: "Haklı bir galibiyet aldık" TRABZON

Bulduk Rektör 


- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasında hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüklerini sahaya koyduklarını söyledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, haklı galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada önemli takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü tekrar Avrupa müsabakası için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
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