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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Nedim Özbey: 'Elemelerden çıkmak istiyoruz, çıktıktan sonra konuşacağımız çok şey var'

Nedim Özbey: 'Elemelerden çıkmak istiyoruz, çıktıktan sonra konuşacağımız çok şey var'

Nedim Özbey'in açıklamaları

- Nedim Özbey: "Elemelerden çıkmak istiyoruz, çıktıktan sonra konuşacağımız çok şey var" İSTANBUL

Erimli 


- CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarını tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bugün Üsküp'e gitti. Başantrenör Nedim Özbey, kamp sürecini ve elemelerle ilgili görüşlerini aktardı. En formda oyuncularla hazırlık kampını tamamladıklarını vurgulayan Özbey, "En büyük önceliğimiz oyuncularımızı korona virüsten korumamızdı, buraya kadar bunu başardık. Rakiplerimiz Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olacak. Danimarka Hükümeti izin vermediği için Danimarka elemelerden çekildi. Kuzey Makedonya, CEV kurallarına göre iki maçını da kendi ülkesinde oynamak üzere anlaşma yaptı. Bana göre haksızlık oldu, iki maçın da orada olmaması gerekiyordu ama mühim değil. Bu durum bizi daha çok kamçıladı" dedi.
12 Ocak'ta Bosna Hersek ile arkasından 13'ünde Kuzey Makedonya ile oynayacaklarını hatırlatan Özbey, "Bir gün ara yapıp tekrar Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile oynayıp toplam 4 maç yapacağız. O 4 maç sonucunda da birinciler Avrupa Şampiyonası'na direkt gidecek. İkinciler ise diğer grupların ikincileriyle puan ve averajların hesaplanmasının ardından en iyi ikincilerin gideceği bir turnuva olacak. Oradan birinci olarak çıkacağımızı düşünüyorum, onun için burada gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık. Son günlerde şanssız bir sakatlık yaşadık. Oğulcan çok formda olduğu bir dönemde kolundan bir sakatlık geçirdi. Onun yerine Arda Bostan tekrar kadroda devam ediyor. Son sakatlığın dışında tüm çocuklarımızla çok iyi bir kamp süreci yaşadık, çalışmalarımız gayet verimliydi. Elemelerden çıkmak istiyoruz, çıktıktan sonra konuşacağımız çok şey var" diye konuştu.

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