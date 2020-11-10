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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Nazım Sangare: 'Forma şansı bulursam geri vermeyeceğim'

Nazım Sangare: 'Forma şansı bulursam geri vermeyeceğim'

A Milli Futbol Takım oyuncusu Nazım Sangare'nin açıklamaları

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- Nazım Sangare: "Forma şansı bulursam geri vermeyeceğim" İSTANBUL

- A Milli Futbol Takımı oyuncusu Nazım Sangare, basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçe’de Gökhan Gönül'ün yedeği olmasıyla ilgili konuşan Nazım, "Forma şansı bulacağıma inanıyorum ve oynarsam formayı bir daha vermeyeceğim" dedi.
A Milli Futbol Takımı futbolcularından Nazım Sangare, Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısında konuştu.
Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulunan Sangare, "Öncelikle bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve saygı ile anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Yarın çok iyi rakibimiz olacak. Bunu biliyoruz. Ona hazırız. Dün kampın ilk gününde son maçlarımızı analiz ettik. Hatalarımızı gördük. O hatalardan çok şey öğrendik. Daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacağız. Sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Yüzde yüzümüzü verirsek, kazanacağız" diye konuştu.
"Formayı vermeyeceğim" Kendisinin A Milli Futbol Takım kadrosunda olmasına karşın Fenerbahçe’de 11'de oynayan Gökhan Gönül'ün kadroda olmamasıyla ilgili konuşan Sangare, "Ben artık 1,5 aydır Fenerbahçe’deyim. Biraz geç katıldığım için biraz zaman gerekiyor. İnanıyorum ki hoca bana şans verecektir. O zaman en iyisini vermem gerekiyor. Forma şansı bulduğumda inanıyorum ki formayı bir daha geri vermeyeceğim" dedi.
Türkiye ve Almanya’daki futbol arasındaki farkları da söyleyen Nazım, "Türkiye’de futbol Almanya’ya göre daha sert ve daha güçlü. Tekniğe daha çok önem veriyoruz. Almanya’da çok disiplinli çalışıyorlar ve daha hızlı oynuyorlar. Ancak Türk futbolu yavaş yavaş gelişiyor" diye konuştu.

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