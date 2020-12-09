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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mustafa Özer: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Mustafa Özer: 'Kaybettiğimiz için üzgünüz'

Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer'in açıklamaları

- Mustafa Özer: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Irkçılık Rektör 


- Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, Altay'a mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti.
TFF 1. Lig'in 13 hafta maçında Ankaraspor, deplasmanda karşılaştığı Altay'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, "İlk yarıda gerçekten çok iyi oynadık, net pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef ikinci yarıda bireysel hatalardan golü yedik. Üzgünüz, önümüzde çok önemli bir Ümraniyespor maçı var ona hazırlanacağız" dedi.
Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık hakkında da konuşan Özer, "Her zaman ırkçılığa karşıyımdır. Webo'ya yapılan ırkçılığı kınıyorum. Irkçılık maalesef dünyada var ama bir her zaman karşısındayız" ifadelerini kullandı.
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